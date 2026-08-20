Karlıova'da besicilere demir köprü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin hayvanlarını meralara daha kolay ve güvenli ulaştırabilmesi amacıyla demir köprü yapıldı.

Karlıova Kaymakamlığınca Yorgançayır köyüne bağlı Yukarıçır mezrasında besicilerin hayvanlarıyla mera ve yaylalara ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla köprü yapılmasına karar verildi.

Hazırlanan demir köprü, tırla bölgeye götürüldü ve iş makineleri yardımıyla belirlenen noktaya yerleştirildi.

Daha önce mera ve yaylalara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yol giderek başka bir köprüden geçmek zorunda kalan mezra sakinleri, yeni köprü sayesinde köy içinden doğrudan geçiş sağlayabilecek.

Köprüyle besiciler mera ve yaylalardan daha etkin yararlanacak.

Kaynak: AA