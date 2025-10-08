Haberler

Bingöl Umut Kervanı, Eylül Ayında Yardım Faaliyetlerini Açıkladı

Bingöl Umut Kervanı, Eylül Ayında Yardım Faaliyetlerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği, eylül ayında 512 aileye 632 bin 919 lira değerinde yardımda bulundu. Ayrıca, Gazze dahil yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyon 424 bin 373 lira nakdi yardım gönderildi.

Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği, eylül ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında kentte yaşayanların yanı sıra ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine toplam 2 milyon 57 bin 292 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu belirtildi.

512 aileye 632 bin 919 lira değerinde ayni ve nakdi yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze başta olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ise toplam 1 milyon 424 bin 373 lira nakdi yardım gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.