Bingöl Umut Kervanı, Eylül Ayında Yardım Faaliyetlerini Açıkladı

Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği, eylül ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında kentte yaşayanların yanı sıra ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine toplam 2 milyon 57 bin 292 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu belirtildi.

512 aileye 632 bin 919 lira değerinde ayni ve nakdi yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze başta olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ise toplam 1 milyon 424 bin 373 lira nakdi yardım gönderildiği kaydedildi.