Bingöl UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'nde bayrak teslim töreni

BİNGÖL'de kurulan UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Acil Sağlık Müdahale Ekipleri (EMT) kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası doğrulama sürecini tamamladı. Merkezde, bayrak teslim töreni düzenlendi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında yer alan Bingöl'de, deprem tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi arazisine UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi kuruldu. Başlangıçta 49 bin metrekare alana kurulan merkez, yapılan genişletmelerle 105 bin metrekareye çıkarıldı. Merkezde sahra hastaneleri, aşevi üniteleri, helikopter pisti, arama-kurtarma ekipmanları ve misafirhaneler yer alırken; süreç içinde mobil haberleşme aracı, sağlık tırı, UMKE personel taşıyıcı araç ve acil müdahale araçları da envantere eklendi.

BAYRAK TESLİMİ YAPILDI

Bingöl UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı ile DSÖ'nün merkez ve Türkiye teşkilatınca kapsamlı değerlendirme sürecine alındı. Bu kapsamda DSÖ Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri (EMT) Sekreterliği, Avrupa Bölge Ofisi temsilcileri, İtalya EMT temsilcisi, Fransız Sivil Güvenlik Ordu Tugayı eş değerlendiricisi ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi Merkezi'nde görevli personeller Bingöl'e geldi. Heyet, merkezde yaptığı incelemelerde sahadaki acil sağlık ekiplerinin uluslararası akreditasyon standartlarına uygunluğunu değerlendirdi, doğrulama çalışmaları yürüttü. Saha incelemelerinde mobil ve sabit acil müdahale üniteleri, sahra hastanelerinin kurulum alanları, operasyon yönetim merkezi ve lojistik kapasite unsurları incelendi. Daha önce Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri (EMT) Tip 2 seviyesinde doğrulanan merkezin, yeni eklenen birimlerle birlikte mobil ve sabit EMT Tip 1 seviyesinde de doğrulama almaya hak kazandığı belirlendi. Merkezin ulaştığı seviye DSÖ heyeti tarafından uluslararası doğrulama sürecine alındı. Merkez için törenle bayrak teslimi yapıldı.

'RİSK AZALTMA VE AFETLERE HAZIRLIK ANLAMINDA EN BÜYÜK MERKEZİMİZ OLACAK'

Törende konuşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, "Bildiğiniz gibi ülkemiz depremselliği çok zengin bir coğrafya üzerinde ve bizim her zaman afetlere mutlaka hazır olmamız lazım. Bununla ilgili de hem ulusal anlamda hem de uluslararası alanda gerekli standardizasyonları sağlayarak Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası verifikasyonu olan EMT Tip 2'yi 2020 yılında almıştık. Onun güncellemesiyle birlikte EMT Tip 1 sabit ve mobilinin de verifikasyonu için başvuruda bulunmuştuk. Bu verifikasyon sürecinde özellikle Bingöl'ü tercih etmemizin birçok sebebi var. Birincisi Bingöl, ülkemizin bulunduğu coğrafyada, ülkemizden geçen iki büyük fay hattının birleşim noktasıdır bildiğiniz gibi. Özellikle hem bu farkındalığı artırmak hem de burada hazırlığımızın üst seviyede olduğunu görmek istedik. Burada çok güzel bir lojistik eğitim ve operasyon merkezimiz kuruldu. İçinde barınma alanlarını barındıran, eğitim alanları olan, yine helikopter alanı olan birçok donatıyla donatılmış ve daha fazlasını inşallah sizlerle birlikte, desteklerinizle gerçekleştireceğimiz çok güzel bir alan burası. Sağlık ekiplerinin eğitimi için Türkiye'deki en büyük alanımız şu anda burası ve bunu özellikle Dünya Sağlık Örgütü temsilcileriyle paylaşmak istedik. Bundan sonra ilerleyen süreçte burayı yine eğitim lojistik merkezimiz olarak daha aktif kullanmayı, yabancı misafirlerimizi özellikle yine burada sizlerin desteğiyle bugün olduğu gibi ağırlamayı düşünüyoruz. Burası sadece afetlerde hizmet veren bir alan olarak değil; afet öncesi, özellikle daha kıymetli olan risk azaltma ve afetlere hazırlık anlamında da bizim en büyük merkezimiz olacak ve daha da sizlerin desteğiyle büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

'RİSK AZALTMA KONUSUNDA BİZLERE GÜÇ KATACAKTIR'

Vali Cahit Çelik ise merkezin yakın coğrafyaları da güçlü hale getireceğini ifade ederek, "Bingöl UMKE Lojistik Eğitim ve Operasyon Merkezimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme neticesinde uluslararası acil sağlık ekipleri arasında yerini alarak önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Özellikle ifade etmek isterim ki Bingöl UMKE, dünyanın en büyük lojistik eğitim ve operasyon merkezlerinden biri olarak sadece ülkemiz için değil, küresel ölçekte de dikkat çeken bir kapasiteye ulaşmıştır. Bugün burada Dünya Sağlık Örgütü'nün merkez, Avrupa ve Türkiye teşkilatlarından temsilcilerin yanı sıra dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen gözlemcilerin de bulunması, Bingöl'de ortaya konulan bu modelin uluslararası ölçekte örnek alındığının açık bir göstergesidir. Bu durum bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bingöl, Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi depremsellik açısından Türkiye'deki en başta gelen illerden bir tanesi. Bu çerçevede altyapımızın güçlü olması, ekiplerimizin afetten önce risk azaltma kapsamında kapasitelerinin iyi olması bizi güçlü kılacaktır. Afetlere müdahale anlamında sadece kamu kurumları değil, aynı zamanda STK'ların güçlü olması gerçekten bizi ayrı bir yere getiriyor. Bunu 6 Şubat depremlerinde de gördük, daha önceki süreçlerde de gördük. İnşallah buradaki altyapı hem ilimizi, hem ülkemizi, hem de bize yakın olan coğrafyaları güçlü hale getirecek; risk azaltma konusunda bizlere güç katacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı