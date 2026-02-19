Haberler

Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Muş kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BİNGÖL- Muş kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Muş kara yolu Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 ADL 467 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok