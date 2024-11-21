Bingöl Kırsalında Yoğun Sis Etkili Oldu
Bingöl'ün kırsalında Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.
Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu.
Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sis nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgeyi kaplayan sisin dağlarla bütünleşen görüntüsü dronla da kaydedildi.