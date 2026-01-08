Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 Ocak 2026 tarihinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kaymakamlık olumsuz hava koşullarına karşı önlemler aldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel