Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, 9 Ocak 2026 tarihinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kaymakamlık olumsuz hava koşullarına karşı önlemler aldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü