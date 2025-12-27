Haberler

Karlıova'da yoğun kar; 10 köy yolu kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu ve 10 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışmalara başladı.

Karlıova'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. Aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri Bingöl-Erzurum kara yolunda mahsur kalan araçları kurtardı. Karlıova Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

