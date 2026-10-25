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Bingöl Karlıova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Bingöl Karlıova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bingöl Karlıova'da akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü Bingöl'e sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi, otomobil sürücüsü ile otomobildeki bir kişi Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Y.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkisinde meydana geldi. Y.N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 60 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.N., otomobil sürücüsü M.B. ve otomobilde bulunan N.K. yaralandı. Yaralılardan M.B. ile N.K., Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Y.N. ise ilk müdahalesinin ardından Bingöl'e sevk edildi. Y.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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