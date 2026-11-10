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Bingöl Karlıova'da kazada yaralanan Uzman Çavuş Nazlı 15 gün sonra hayatını kaybetti

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Bingöl Karlıova'da kazada yaralanan Uzman Çavuş Nazlı 15 gün sonra hayatını kaybetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 26 Ekim akşamı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Yakup Nazlı, 15 gündür tedavi gördüğü Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi Genç'te toprağa verildi, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uzman Çavuş Yakup Nazlı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazlı'nın cenazesi Genç ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 26 Ekim akşamı Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü yakınlarında meydana geldi. Yakup Nazlı yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B. idaresindeki 66 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Nazlı ile otomobil sürücüsü M.B. ve araçtaki N.K. yaralandı.

Kazada yaralanan Yakup Nazlı, tedavi gördüğü Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Ekinyolu Jandarma Karakolu'nda görevli olduğu belirtilen Yakup Nazlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Genç ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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