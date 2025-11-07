Bingöl Karlıova'da Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.

İlçe Müftülüğü ile vatandaşların iş birliği ile Gazze yararına düzenlenen kermeste, evlerde yapılan yiyecekler Ulu Cami bahçesinde satışa sunuldu.

Kermese, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.