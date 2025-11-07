Bingöl Karlıova'da Gazze Yararına Kermes Düzenlendi
Karlıova ilçesinde düzenlenen kermeste, Gazze'ye destek amacıyla ev yapımı yiyecekler satıldı. Kermese kaymakam, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes yapıldı.
İlçe Müftülüğü ile vatandaşların iş birliği ile Gazze yararına düzenlenen kermeste, evlerde yapılan yiyecekler Ulu Cami bahçesinde satışa sunuldu.
Kermese, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel