Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kiğı'da Temaslarda Bulundu

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kiğı ilçesinde Kaymakam Abdulselam Bıçak'ı ziyaret ettikten sonra öğretmenler ve okul yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda eğitimle ilgili sorun ve talepler dinlendi.

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kiğı ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Özel, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Karlıova Öğretmenevi Konferans Salonunda öğretmenler ve okul yöneticileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Özel, toplantıda sorun ve talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
