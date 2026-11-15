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Bingöl-Genç kara yolunda otomobil ve motosiklet kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı

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Bingöl-Genç kara yolunda otomobil ve motosiklet kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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Bingöl-Genç kara yolunda akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonu yakınında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılarla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL- Genç kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 BJS 188 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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