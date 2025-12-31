Haberler

Bingöl-Erzurum Kara Yolunun Bir Bölümü TIR Trafiğine Kapatıldı

Güncelleme:
Bingöl Valiliği, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-88 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibariyle TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl- Erzurum kara yolunun bir bölümünün TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibariyle TIR trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
