Bingöl-Erzurum Kara Yolunun Bir Bölümü TIR Trafiğine Kapatıldı

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl- Erzurum kara yolunun bir bölümünün TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibariyle TIR trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,