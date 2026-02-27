Haberler

Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum Devlet Yolu tır trafiğine kapatıldı. Sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Bingöl- Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-28 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 08.40 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
