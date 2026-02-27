Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum Devlet Yolu tır trafiğine kapatıldı. Sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Bingöl- Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.
Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-28 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 08.40 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş