Bingöl-Elazığ Kara Yolunda Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Bingöl-Elazığ kara yolunda Yolçatı köyü mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşıyor, karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için hazırlık yapıyor.
Bingöl- Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler güçlükle ilerliyor.
Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için bu güzergahta ekiplerini hazır bulunduruyor.
Kara yolunun karla kaplanması nedeniyle güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel