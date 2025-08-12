Bingöl'e 8 Derslikli Okul Kazandırılıyor

Bingöl'de hayırsever iş insanı Veysel Demirci tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek.

Kentte depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yerine yenilerinin yapılması amacıyla Bingöl Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Elazığlı iş insanı Demirci, kente 8 derslikli okul kazandırma kararı aldı.

Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, kentte öğrencilerin daha güvenli ve konforlu okullarda eğitim öğretim imkanına kavuşabilmesi için başlattıkları çalışmanın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği destekle ve iş insanlarının katkılarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar 7 hayırseverle 9 okulun yapılması için protokol imzaladıklarını ifade eden Usta, "Depremden sonra 36 okulumuzu güvenli hale getirmek için yıkmıştık. Bunların 16'sı Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarıyla yatırım programına girdi. 16 okul üzerinde de anlaştık." dedi.

Bugün Ziver İlkokulu adıyla Güveçli köyünde 8 derslikli okulun protokolünü imzaladıklarına işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki günlerde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Kadir Çintay ile de okul protokolünü imzalayacağız. Onun da protokol çalışmaları devam ediyor. Bingöl'de belli alışkanlıkları kırıyoruz. Daha önce sadece kamunun yaptığı okullara, hayırseverlerimizin katkılarıyla daha fazlasını ekleyerek ilerliyoruz. Ben bu iyilik hareketinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yine bizimle okul yapmak için görüşmek isteyen hayırseverlerimiz var. Onlarla da inşallah daha güzel günlerde birliktelikler sağlayacağız. Veysel Bey'in şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, verdikleri destek için hayırseverlerimize, siyasi kurumlarımıza, milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Okulumuz hayırlı olsun."

İş insanı Demirci de eğitimin kendileri için öneminin büyük olduğunu ve bu anlayışla harekete geçtiklerini dile getirdi.

Demirci, "Bingöl'ümüze de nasip olursa bir hibe okulu teslim edeceğiz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. İnşallah önümüzdeki günlerde de tekrar güzel haberlerle hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Buğrahan ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın çağrısı ve Vali Usta'nın gayretleriyle kentte okullaşma adına büyük bir seferberlik başlatıldığını, Demirci tarafından yapılacak okulda 240 öğrencinin eğitim görebileceğini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Usta, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Buğrahan ve iş insanı Demirci arasında merkeze bağlı Güveçli köyünde inşa edilecek okul için protokol imzalandı.

Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay da katıldı.