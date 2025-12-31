Haberler

Bingöl'de kar yağışı; 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun TIR trafiğine kapatıldığını ve Bingöl Havalimanı'ndaki tüm uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLU TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, sanal medya hesabında Bingöl- Diyarbakır kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bingöl- Diyarbakır Devlet yolunun 0-31 kilometreleri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 13.00 itibariyle TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yağışla birlikte düşük görüş mesafesi nedeniyle de Bingöl Havalimanı'ndan bugün gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferler karşılıklı olarak iptal edildi. Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre seferlerin yeniden planlanacağını belirterek, yolcuların güncel uçuş bilgileri için hava yolu firmalarıyla iletişimde kalmaları uyarısında bulundu.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
