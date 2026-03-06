2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında tutuklu sanık kalmadı

Bingöl kara yolunda otomobile yönelik düzenlenen ve 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin davada tutuklu 5 sanık tahliye edildi. Firari 6 sanığın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda 5 Temmuz 2024'te seyir halindeki otomobile, başka araçtan uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Hebun Fahrioğlu (32) ile Reşit Akyol (38) öldü, S.M. (38), eşi E.M. (37), çocukları E.M. (7) ve M.E.M. (11) yaralı kurtuldu. Olaya ilişkin soruşturmada B.K., E.K., M.F.K., M.K. ve A.Y.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OTOMOBİLİ TAKİP ETMİŞLER

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle 6'sı firari 11 sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme', 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından dava açıldı. İddianamede; hayatını kaybeden Hebun Fahrioğlu'nun, olaydan 1 yıl önce Mehmet Berat Kağanarslan'ın öldürülmesi ile ilgili olarak yargılandığı, olay günü saldırıya uğrayan araçtan hareket ettiği andan itibaren alınan PTS ve kamera kayıtlarında, başka bir araç tarafından takip edildiği belirtildi. İddianamede ayrıca aracın durdurularak yüzleri maskeli kişilerce uzun namlulu silahlarla taradıkları, mağdurların alınan beyanlarında Hebun'un ölmeden önce 'Orhan K. beni öldürttü' şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

'KURŞUNLARIN YANIMDAN GEÇTİKLERİNİ HİSSETTİM'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan S.M., mahkemedeki ifadesinde olay gününü anlatarak, "Karşı aile ile bir husumetim yoktur, Fahrioğlu ailesinden de tanıdıklarım vardır. İlk ateş edildiğinde biz seyir halinde gidiyorduk, araç bizi sollarken aracın ön tarafını tarayarak geçtiler, ikinci ateş ettiklerinde ise doğrudan ben, eşim ve çocuklarıma ettiler. Ellerindeki silah Keleşti, kurşunların yanımdan geçtiklerini hissettim, şahıslar doğrudan bizi tarar şekilde ateş ettiler, şahıslar ile aramızda yaklaşık 30-35 metre mesafe vardı. Bize araçtan inen 2 kişi uzun namlulu silahlarla ateş ettiler, yüzleri kapalıydı kim olduklarını görmedim, daha sonra ben Hebun ile Reşit'e bakmaya gittim, Hebun kafasını direksiyona yaslamıştı, eline telefon aldı ve birini aradı. Ben yol üzerine kendimi attım ve araç durdurmaya çalıştım, eşim ve çocuklarımı duran bir araç ile hastaneye gönderdim, hemen sonra yaralı iki şahsın yanına koştum, birkaç araç durdurmaya çalıştım ancak kimse araca almak istemedi, 'ambulans bekleyelim' dedilerö diye konuştu.

FİRARİ 6 SANIK ARANIYOR

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların haklarında delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklu kaldıkları süre ve gelinen kovuşturma aşamasında kaçma, gizlenme ya da delilleri karartma ihtimaline ilişkin somut bir olgu bulunmaması gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmazken, duruşma ertelendi. Firari 6 sanığın yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

'DOSYADAKİ DELİLLERİN YENİDEN ELE ALINMASINI İSTİYORUZ'

Hayatını kaybeden Reşit Akyol'un kardeşi Mustafa Fahrioğlu, "Mahkeme kararından memnun değiliz. Yargılama sürecinde delillerin yeterince ve eksiksiz şekilde toplanmadığını, bazı önemli noktaların gerektiği gibi araştırılmadığını düşünüyoruz. Bizim tek talebimiz, maddi gerçeğin bütünüyle ortaya çıkarılması ve adaletin tam anlamıyla sağlanmasıdır. Eksik inceleme ile verilen kararların kamu vicdanını rahatlatması mümkün değildir. Yetkililere çağrımız, dosyadaki tüm delillerin yeniden ve titizlikle ele alınması, eksik bırakılan hususların tamamlanmasıdır. Adalet, herkes için gereklidir ve biz adalet yerini bulana kadar sürecin takipçisi olacağız. Ağabeyim o gün kent merkezine gelmişti. Hebun da benim amcamın oğlu oluyor. Onların mahkemesi vardı. Mahkemeye gelmişlerdi. Mahkemeden akşamüstü döndüklerinde eve gelirken, Diyarbakır-Bingöl yolunda silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüler. Arabanın içinde 6 kişi vardı. 2 çocuk, 1 anne, 1 baba. Bunlar bir aile, bizden de değillerdi. Misafirliğe geliyorlardı bize. Bunlar yani göz göre göre 6 kişiyi öldürüyorlardı. Yani Hebun'la Reşit vefat ettikten sonra, araba durduktan sonra onları yine gelip taramışlarö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı