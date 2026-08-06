Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Bingöl-Muş Bulvarı'nın Simani Mahallesi mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 07 FTE 82, 12 ACC 572 ve 50 AAS 03 plakalı otomobiller, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Simani Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA