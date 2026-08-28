Bingöl'de Zincirleme Kaza: 4 Araç Hasar Gördü
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda minibüs, traktör, SUV ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs, traktör, SUV tipi araç ve panelvan Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA