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Bingöl'de Zaza Festivali, sanatçıların sahne aldığı ikinci günün ardından sona erdi.

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Bingöl'de Zaza Festivali, sanatçıların sahne aldığı ikinci günün ardından sona erdi.
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Bingöl'de Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonunca düzenlenen Zaza Festivali, ikinci gün etkinliklerinin ardından sona erdi. Son gün Maral, Mustafa Topaloğlu ve mahalli sanatçılar sahne aldı; çocuklar için oyun alanlarında etkinlik yapıldı.

Bingöl'de Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "Zaza Festivali" ikinci gün yapılan etkinliklerin ardından sona erdi.

Bingöl Belediyesi yanındaki alanda dün başlayan festivalin son gününde Maral, Cumali Alp, Ekin Akkaş, Avni Polat, Mustafa Topaloğlu ve mahalli sanatçılar sahne aldı.

Festival alanında vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği eserlerle keyifli vakit geçirdi.

Festival kapsamında çocuklar için oluşturulan oyun alanlarında da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festivale, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Dopdoğru ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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