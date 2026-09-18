Bingöl'de Zaza Festivali başladı, Vali Çelik Zazacanın gençlere aktarılmasını istedi

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Bingöl'de Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Zaza Festivali" başladı.

Bingöl Belediyesi yanındaki alanda 2 gün sürecek festivalin ilk gününde sanatçılar Latif Doğan, Aynur Polat, Kadir İpek ve Erkam Aydar sahne aldı.

Festival alanında çocuklar için çeşitli oyun alanları oluşturuldu, Zaza dili ve kültürüne yönelik etkinlikler düzenlendi.

Festivalde konuşan Vali Cahit Çelik, bir toplumun hafızasını ve kültürel mirasını taşıyan Zaza dilinin özellikle çocuklara ve gençlere aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.

Zazacanın günlük hayatın yanı sıra eğitim, edebiyat, sanat ve dijital dünyada da yaşatılması gerektiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Zazacanın evde konuşulması, çocuklara aktarılması, eğitim, edebiyat, sanat ve dijital dünyada yaşatılması gerekir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Zazacayı öğrenmesini, konuşmasını, okumasını ve yazmasını teşvik etmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde Zazacanın seçmeli ders olarak öğrencilerimizin tercihine sunulması ve Zazacaya yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesi, dilimizin genç nesillerle buluşması açısından son derece kıymetlidir. Türkiye, tarih boyunca farklı kültürlerin, geleneklerin ve dillerin bir arada yaşadığı zengin bir medeniyet coğrafyası olmuştur. Türkçemiz ortak ve resmi dilimiz, milletimizin ortak iletişim ve birlik zemini olmaya devam ederken, Zazaca başta olmak üzere farklı dil ve kültürlerimizin meydana getirdiği birikim de ülkemizin ortak kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır."

Çelik, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Dopdoğru ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Festivale Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve davetliler katıldı.

Festival kapsamında yarın, Maral, Servet Kocakaya, Cumali Alp, Ekin Akkaş, Avni Polat ve Mustafa Topaloğlu sahne alacak.

Kaynak: AA