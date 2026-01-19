Haberler

Bingöl'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından motorlu alet ile kesilerek çıkarıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Parmağındaki yüzüğü kendi imkanları ile çıkaramayan kişi Solhan Devlet Hastanesine başvurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekibi, motorlu mini alet yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı. ???????

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
