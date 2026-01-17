Haberler

Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Hacılar köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz