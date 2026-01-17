Haberler

Bingöl'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 3 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Erzurum kara yolunda buzlanma nedeniyle yol ortasında duran TIR'a çarpan yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BİNGÖ'de buzlanma nedeniyle kayarak yol ortasında yan duran TIR'a yolcu otobüsünün çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Erzurum kara yolu Hacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayarak yolun ortasında yan duran TIR'a aynı yönde ilerleyen ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FHO 474 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kazada, 38 yolcusu olan otobüsteki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti

69 dakikada yaptıklarıyla tüm İspanya'yı salladı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat