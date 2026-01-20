Haberler

Karlıova'da Yoğun Tipi Nedeniyle Anne ve Bebeği İş Makinesiyle Evlerine Taşındı

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar tipi nedeniyle yollar kapanınca, hastaneden taburcu olan anne ve bebeği, belediyenin iş makinesiyle evlerine ulaştırıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği, belediyeye ait iş makinesiyle evlerine götürüldü.

İlçede etkisini sürdüren tipi yaşamı olumsuz etkilerken, kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti. Bazı araçlar mahalle aralarında yolda kaldı. Karlıova Devlet Hastanesi'nde taburcu olan anne ile bebeği de kapalı yol nedeniyle evlerine gidemeyince durum belediyeye bildirildi. Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesi anne ve bebeği alarak evlerine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
