Karlıova'da Yoğun Tipi Nedeniyle Anne ve Bebeği İş Makinesiyle Evlerine Taşındı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği, belediyeye ait iş makinesiyle evlerine götürüldü.

İlçede etkisini sürdüren tipi yaşamı olumsuz etkilerken, kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti. Bazı araçlar mahalle aralarında yolda kaldı. Karlıova Devlet Hastanesi'nde taburcu olan anne ile bebeği de kapalı yol nedeniyle evlerine gidemeyince durum belediyeye bildirildi. Bunun üzerine belediyeye ait iş makinesi anne ve bebeği alarak evlerine götürdü.