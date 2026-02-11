Haberler

Karlıova'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı ve eğitime bir gün ara verildi. Belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime bir gün ara verildi.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan 12 köy yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karlıova Kaymakamlığı yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlama ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilçemizdeki tüm resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personellerimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
