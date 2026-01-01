Haberler

Bingöl'de 25 Köy Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı, 25 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İlçe Özel İdaresi ekipleri, özellikle hastaların bulunduğu köylerin yollarını açmaya öncelik veriyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde, 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri hastaların olduğu köylerin yolunun açılmasına öncelik verirken, diğer yolların da açılması için çalışmalar sürüyor. Karayolları ekipleri ise Bingöl-Erzurum kara yolunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
