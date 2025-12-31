Haberler

Bingöl'de kar yağışı; 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle toplamda 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

100 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle, merkezde 30, ilçelerden Genç'te 40, Adaklı'da 5, Karlıova'da 5, Kiğı'da 5, Solhan'da 6, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 5 olmak üzere toplamda 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız