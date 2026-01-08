Haberler

Bingöl Karlıova'da eğitime kar engeli

Bingöl Karlıova'da eğitime kar engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Tüm resmi ve özel eğitim kurumları kapalı olacak.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı