Bingöl'de Yeni Hastane Değerlendirme Toplantısı

Bingöl'de yapımı devam eden yeni devlet hastanesine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantı, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, yeni devlet hastanesinin yapım süreci, teknik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hastanenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulmasına yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Kaynak: AA