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Bingöl'de Yeni Hastane Değerlendirme Toplantısı

Bingöl'de Yeni Hastane Değerlendirme Toplantısı
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Bingöl'de yapımı devam eden yeni devlet hastanesi için Vali Cahit Çelik başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda, hastanenin yapım süreci, teknik çalışmalar ve koordinasyon ele alınarak en kısa sürede hizmete açılması hedeflendi.

Bingöl'de yapımı devam eden yeni devlet hastanesine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantı, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, yeni devlet hastanesinin yapım süreci, teknik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hastanenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulmasına yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Kaynak: AA
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