Haberler

Bingöl'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 Afgan göçmen yakalanırken, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet ekipleri, Van yönünden kente gelen araçlarda operasyon gerçekleştirdi.

Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Van istikametinden kente gelen 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Başakşehir'de sitede yönetim krizi! 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü

Milyonlarca liralık vurgun iddiasıyla ayaklandılar
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün