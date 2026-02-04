Haberler

Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Güncelleme:
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 80 kilogram et kırıntısı doğaya bırakıldı. Bu çalışma, çevre hassasiyeti gözetilerek yaban hayvanlarının aç kalmasının önüne geçmeyi ve doğal ekosistemi korumayı amaçlıyor.

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bingöl Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için belirlenen noktalara yaklaşık 80 kilogram et kırıntısı bırakıldı.

Çevre hassasiyeti gözetilerek ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen çalışma kapsamında bölgede yaşayan kurt, tilki ve benzeri yaban hayvanların aç kalmasının önüne geçilmesi, yerleşim alanlarına inmelerinin engellenmesi ve doğal ekosistemin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
