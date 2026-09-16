Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 88,45 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA