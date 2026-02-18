Haberler

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Güncelleme:
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNGÖL'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
