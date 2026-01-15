Haberler

Bingöl'de 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonla 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı etkin bir mücadele yürütüyor.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapanların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma sonucu 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
