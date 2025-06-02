Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 900 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 900 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ve uyuşturucu sarfiyatları ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin 4 farklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri, 150 gram kenevir bitkisi tohumu ve 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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