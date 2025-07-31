Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 365 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından toplam 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
??????? Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 3 farklı bölgede yapılan aramada, toplam 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.???????
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel