Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 156 Gram Kokain Ele Geçirildi

BİNGÖL'de polis ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 156 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Bingöl'e otobüsle gelen bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 156 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Elazığ Cezaevi'ne gönderildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanımızdan aldığımız talimat ve güvenle Bingöl'de zehir tacirlerine hayatı dar etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üzerindeki 156 gram kokainle batı illerinden otobüsle ilimize gelip bayram yoğunluğunda ilimizde piyasa yapmayı düşünen bir zehir taciri, projeli bir çalışma ile emniyetimizin pençesine düştü. Olayla ilgili yakalanan şahıs tutuklanarak Elazığ Cezaevine gönderildi" dedi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,