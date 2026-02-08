Karlova'da umre ödüllü siyer sınavı yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından umre ödüllü siyer sınavı düzenlendi.

Vakıf tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla 4 kategoride düzenlenen sınava 568 kişi katıldı.

Katılımcılar, sınav sonuçlarına göre umre ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.