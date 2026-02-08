Karlova'da umre ödüllü siyer sınavı yapıldı
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 'O'nu Oku, O'nu Yaşa' temasıyla umre ödüllü siyer sınavı gerçekleştirildi. Sınava 568 kişi katıldı ve başarılı olanlar umre ile ödüllendirilecek.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından umre ödüllü siyer sınavı düzenlendi.
Vakıf tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla 4 kategoride düzenlenen sınava 568 kişi katıldı.
Katılımcılar, sınav sonuçlarına göre umre ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel