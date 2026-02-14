Haberler

Bingöl'de takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bingöl-Genç kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü V.Ç. hayatını kaybetti.

Bingöl'de refüje çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

V.Ç. (22) idaresindeki 12 AC 903 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Bingöl- Genç kara yolu AFAD İl Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Bingöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
