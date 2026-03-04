Haberler

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüler ve araçlardaki yolcular hastaneye kaldırıldı.

M.K. (21) idaresindeki 34 GJN 392 plakalı otomobil ile M.K. (20) yönetimindeki 07 AVP 379 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
