Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bingöl-Genç kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.B.'nin kullandığı 38 AKS 487 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AG 598 plakalı otomobil, Bingöl- Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
