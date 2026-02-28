Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl-Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş