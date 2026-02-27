Haberler

Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Bingöl-Elazığ kara yolunda devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BBK 330 plakalı tır, Bingöl- Elazığ kara yolu Topalan köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, devrilen araçtaki ürünler başka tırlara nakledildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
