Bingöl'de Tipi Hayatı Felç Etti

Güncelleme:
Karlıova ilçesinde başlayan yoğun tipi nedeniyle köy yolları kapandı ve ilçede yaşam olumsuz etkilendi. Ekipler yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi, tüm köy yolları kapandı.

Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran tipi nedeniyle ilçede yaşayanlar, evlerinden çıkamaz hale geldi, çarşı merkezi boş kaldı. İlçeye bağlı tüm köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi. Ekiplerin köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
