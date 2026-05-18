Bingöl'ün 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler ilgi odağı oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler, ilgi odağı oldu.

Boncukgöze Yaylası'nın farklı noktalarda yoğun şekilde görülen ters laleler, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleleri görebilmek için taşlı ve toprak yolu aşarak yaylaya ulaşıyor.

Ters lalelerin bulunduğu alanda piknik yapan ziyaretçiler, manzaranın ve temiz havanın tadına varıyor.

Ziyaretçiler, doğaya renk katan ters laleleri cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülüyor.

Karlıova'da öğretmenlik yapan ziyaretçilerden Sercan Kılıç, AA muhabirine, "Eşimle ilk defa ters laleleri görmeye geldik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir doğa olayı. Hava da bugün çok güzel. Bizim için çok keyifli bir gün. Buranın keyfini tarif etmek gerçekten çok zor. Buraya gelirken böyle bir ortamla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Gerçekten inanılmaz ve çok keyifli." dedi.

"Sahip olduğumuz güzellikleri korumamız lazım"

Karlıova ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni ve fotoğraf tutkunu Enver Kayar da ters lalelerin 1-2 haftalık ömrünün bulunduğunu ve bu süreyi kaçırmamak için yaylaya çıktığını dile getirdi.

Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu anlatan Kayar, fakat ulaşım açısından zorluk yaşadıklarını belirtti.

Kayar, yollarda iyileştirme yapılması durumunda bölgenin daha fazla ziyaretçi çekeceğini ve bunun bölgeyi turizm açısından canlandıracağını dile getirdi.

Bölgeye gelen bazı ziyaretçilerin çevreye çöp atıp çiçeklere zarar verdiğini anlatan Kayar, "Sahip olduğumuz bu güzellikleri korumamız lazım. Zaten iki haftalık bir ömrü var. Buraya gelip bu güzelliği temiz hava ve manzara eşliğinde yaşamak çok daha mantıklı." ifadelerini kullandı.