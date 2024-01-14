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Bingöl'de Şehitler İçin 'Teröre Lanet' Eylemi Düzenlendi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde 'Teröre Lanet' eylemi düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, şehitlerin anısını yaşatmak ve terör örgütünü kınamak amacıyla bir araya geldi.

BİNGÖL'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için 'Teröre Lanet' eylemi düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde 'Teröre Lanet' eylemi düzenlendi. Valilik binası önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Eyleme çeşitli STK'ların temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı. Grup adına açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, "Bugün, şehitler ve gaziler diyarı Bingöl'de şehitlerimizi anmak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin acısını paylaşmak, alçak, hain terör örgütü mensuplarını, onların yandaşlarını ve iş birlikçilerini kınamak üzere toplandık. Bu etkinlik, şehitlerimize olan minnet ve saygımızı bir kez daha ifade etmek, birlik ve beraberlik içinde terörle mücadelede kararlılığımızı vurgulamak adına düzenlenmiştir. Bağrından yüzlerce şehit ve gaziler vermiş Bingöl halkı olarak, şehit ailelerimizin ve yaralı askerlerimizin acısını yüreğimizde paylaşıyor, hain, alçak, şerefsiz terör örgütü mensuplarını lanetliyoruz" dedi.

'AMACINIZA ASLA ULAŞAMAYACAKSINIZ'

Terör örgütünün amacına ulaşamayacağını belirten Baysal, "Askerimize kurşun sıkma gafletinde bulunan alçak teröristler, bilmelisiniz ki döktüğünüz kanda boğulacaksınız. Ne sizin gibi alçaklar ne de arkanızdaki dış güçler asla ülkemizi bölemeyecek, asla bayrağımızı indiremeyecek, asla ezanımızı susturamayacak, asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Galiçya'da, Kurtuluş Savaşı'nda yüzlerce, binlerce şehit vererek kurduğumuz devletimizi asla sizin gibi üç beş çapulcuya teslim edecek değiliz. Şehitler ve gaziler verme pahasına ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki askerlerimiz şehit oluyor, sizlerse bir hiç uğruna leş oluyorsunuz. Şehitlerimizin, gazilerimizin isimleri, kahramanlık destanları nesiller boyunca dilden dile dolacaktır. Sizler de leş olup, gittiğiniz için bir mezar taşınız dahi olmayacaktır. Bu dünyada bir hiç uğruna öldüğünüz için, inşallah öbür dünyada da cehennem ateşinde yanıp, kül olacaksınız" diye konuştu.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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