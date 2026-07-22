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Bingöl'de 34 yıl önce PKK tarafından katledilen 3 kardeş anıldı

Bingöl'de 34 yıl önce PKK tarafından katledilen 3 kardeş anıldı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 34 yıl önce terör örgütü PKK'nın katlettiği 3 kardeş için anma programı düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 34 yıl önce terör örgütü Pkk'nın katlettiği 3 kardeş için anma programı düzenlendi.

İlçeye bağlı Kıraçtepe köyü Seyrana mezrasında 22 Temmuz 1992 yılında terör örgütü Pkk'nın saldırısı sonucu Hasan, Hüseyin ve Hamit Demir kardeşler katledildi.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından 3 kardeşin mezarlarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Kardeşleri anmak için düzenlenen programda, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Demir kardeşlerin yakınları ve kurum müdürleri tarafından kabirler ziyaret edildi, dua okundu.

Yaşanan acının unutulmadığını belirten Fethi Demir, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK tarafından üç amcam şehit edildi ve evlerimiz yakıldı. Yaşanan acıdan dolayı köyümüzü bırakarak göç ettik. Yıllar sonra akrabalarımız geri döndü, evler tekrar yapıldı. Tabii ki o acıyı halen hissediyoruz."

Kaynak: AA / Bülent Temiz
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