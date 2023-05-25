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Bingöl'de terör operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de terör operasyonunda patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı 'Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz' operasyonu düzenlendi. Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, arazi taraması sırasında terör örgütü PKK'ya ait 1 MG-3 makineli tüfek, 5 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 200 kök kenevir ve 100 metre sulama hortumu ele geçirilerek imha edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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